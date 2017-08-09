Разлогов считает фильмы "Нелюбовь" и "Матильда" главными кандидатами на "Оскар" от России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в интервью ТАСС назвал список фильмов, которые Россия могла бы выдвинуть на "Оскар". По его мнению, фаворитами являются "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Матильда" Алексея Учителя.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Разлогов определил список из 12 картин, которые могли бы вступить в "оскаровскую гонку".

Главные фавориты и "Аритмия"

"Основной кандидат - фильм "Нелюбовь", получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, это самая очевидная кандидатура, тут я бы колебаться не стал, - сказал киновед. - Эту картину, помимо всего прочего, купила для проката в Америке компания "Сони Классикс", у нее наибольшее количество "Оскаров" за "Лучший фильм на иностранном языке". Против этого выбора может сыграть только нелюбовь к самому Звягинцеву членов Российского оскаровского комитета. Когда люди будут голосовать, вполне возможно, что эта нелюбовь победит вполне разумное решение предложить эту картину на "Оскар".

Разлогов напомнил, что, согласно регламенту американской киноакадемии, на "Оскар" могут претендовать только те фильмы, которые вышли в прокат до 1 октября. Но, по словам киноведа, это правило можно обойти, устроив для картины недельный ограниченный прокат в одном из российских городов. "Матильда" Алексея Учителя - как раз из тех случаев, когда премьера объявлена на октябрь, но продюсеры могут выпустить ее раньше в ограниченный прокат", - пояснил он.

В среду режиссер "Матильды" Алексей Учитель подтвердил ТАСС догадку Кирилла Разлогова. "Мы хотели бы участвовать в "оскаровской гонке", - сообщил он, добавив, что именно для этого картина была выпущена в так называемый ограниченный прокат. "Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке, - пояснил Алексей Учитель. - Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей. Кроме того, ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности, пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию "Оскар".

Примерно то же самое произошло и с фильмом - победителем сочинского фестиваля "Кинотавр" - "Аритмией" Бориса Хлебникова. Один из продюсеров картины Рубен Дишдишян написал на своей странице в Facebook, что "фильм стартует в прокате с 21 сентября, а с 5 октября максимально расширяемся, включая Москву и Питер". Таким образом, пояснил продюсер, будет выдержан "регламент оскаровского комитета, согласно которому картина должна быть в прокате не менее одной недели до 1 октября".

Каренина, "Викинг" и "Большой"

"Можно было бы выдвинуть и фильм Карена Шахнахарова "Анна Каренина. История Вронского", - продолжил Разлогов. - Это наиболее популярный сюжет в Америке, с огромным количеством экранизаций. Это будет понятно, на это обязательно обратят внимание академики". Также, отметил киновед, Российский оскаровский комитет, "вполне возможно, рассмотрит и картину "Викинг" - как наиболее дорогую картину года".

"Здесь мы вступаем в сражении с американскими блокбастерами, ясно, что они в этой конкуренции американцы выиграют. Вряд ли на эту картину обратят внимание члены Киноакадемии", - добавил он.

Вполне возможно, в коротком списке кандидатов будет фигурировать картина Валерия Тодоровского "Большой" - "просто потому, что это картина про Большой театр, а это наше все, хотя картина не очень удачная", считает киновед. Вероятно, отметил Разлогов, в списке может появиться и фильм "Время первых", потому что "тема космоса сейчас актуальна". "Думаю, что можно рассматривать также "Даму Пик" Павла Лунгина, хотя она явно слишком усложненная для американских академиков", - отметил он.

Арт-мейнстрим

"Из картин, которые относятся к модному жанру "арт-мейнстрим", возможно, будет рассматриваться "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, - рассказал Разлогов. - Также логична "Теснота" Кантемира Балагова, которая была в Канне и сейчас поедет на международный фестиваль кино в Теллурайде, один из самых известных в Америке. Можно было бы, наверное, рассматривать и фильм "Ученик" Кирилла Серебренникова. Но, учитывая скандал, который сейчас развернулся вокруг "Гоголь- центра", думаю, что вряд ли это пройдет, люди испугаются".

Есть еще один фильм, продолжил он, который мало кто рассматривает, это "Холодное танго" Павла Чухрая. "Он может импонировать американским академикам, тем более, что одна его картина - "Вор" - уже была номинирована на "Оскар".