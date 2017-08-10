Съемки триллера "Мертвые ласточки" начались на московской киностудии имени Горького

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького в четверг объявила о начале съемок мистического триллера "Мертвые ласточки" с Валерием Бариновым и Александром Башировым в главных ролях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноконцерна.

Автор сценария и режиссер картины - дебютант Наталья Першина, выпускница ВГИК. Художественный руководитель фильма - Николай Лебедев ("Экипаж", "Легенда №17", "Звезда"). Продюсерами фильма выступили Сергей Зернов (генеральный директор киностудии) и Светлана Кучмаева (Air Film). Помимо Баринова и Баширова, в фильме также сыграют Евгений Окороков, Олег Билик, Марта Козлова и другие.

Как отметили в пресс-службе, "Мертвые ласточка" - первая полнометражная работа Першиной. Создатели картины при съемках намерены ориентироваться на такие фильмы, как "Последние дни", "Заброшенный дом" и "Женщина в черном", где главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф. Релиз киноленты запланирован на вторую половину 2018 года, финансовую поддержку оказывает Министерство культуры РФ.

"Мы рассчитываем, что работа Натальи Першиной при участии Николая Лебедева станет удачной: зрители получат мощное и увлекательное жанровое кино, мистический триллер с примесью национального фольклора", - привели в пресс-службе слова продюсера фильма Зернова. По его словам, "Мертвые ласточки" - фильм в первую очередь "авторский и камерный, но от этого не менее интересный".

Согласно сюжету, солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место где-то в российской глубинке. Здесь они сталкиваются с нечистой силой и злыми духами.