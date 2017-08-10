Казахские фильмы войдут во внеконкурсную программу на кинофестивале в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Казахские фильмы впервые составят внеконкурсную программу X международного кинофестиваля "Восток & Запад. Классика и Авангард", который пройдет в Оренбурге с 25 по 31 августа, сообщила в четверг министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

"Казахстан впервые привезет свою внеконкурсную программу под названием "Из сердца Евразии", мы приглашаем на фестиваль ближайших соседей", - сказала Шевченко.

Представили Казахстана привезут шесть картин, одна из которых - "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева - стала победителем первого Ялтинского международного кинофестиваля "Евразийский мост" в прошлом году. Действие картины охватывает несколько исторических периодов Казахстана: коллективизацию, джут, годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. В центре повествования - судьба человека, прошедшего через тяжелые испытания, но всегда стремящегося вернуться домой, где его ждет мать.

За главный приз - статуэтку "Золотого сарматского льва", изготовленную по археологическому оригиналу из коллекции "Сарматское золото" - на фестивале будут бороться 10 кинокартин. Жюри российского конкурса "Сплетенные параллели" возглавит продюсер компании KazakhstanCinema LTD Диана Ашимова (Казахстан). Большинство картин являются дебютами российских режиссеров.

Также на юбилейном фестивале покажут новую конкурсную программу "Шаг" для короткометражных фильмов. Всего будет представлено 12 короткометражек продолжительностью от 11 до 30 минут. Спецпризом конкурса станет денежный приз от спонсоров фестиваля на съемки нового сюжета. Все фильмы можно будет увидеть в трех кинотеатрах и парке под открытым небом бесплатно.

За 10 лет существования кинофестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместными усилиями Министерства культуры РФ, правительства Оренбургской области и кинокомпании "Россфильм".