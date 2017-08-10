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В Москве официально зарегистрирован новый театр режиссера Николая Коляды

Культура
10 августа, 11:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, августа. /ТАСС

Проект начнет работу в сентябре на площадке "Театра Труда"

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Николай Коляда

Николай Коляда

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Новый театр режиссера, драматурга Николая Коляды под названием "Коляда-Театр" в Москве" официально зарегистрирован и начнет свою работу в столице в сентябре на площадке "Театра Труда". Об этом Коляда сообщил на своей странице в Facebook.

"Наше новое дело - "Коляда-Театр" в Москве" - медленно, но верно двигается. Вчера были получены юридические документы. Вот, договариваемся с этой площадкой, "Театр Труда", это в самом центре столицы. Думаю, что в сентябре начнем работать", - сообщил режиссер.

Он отметил, что зрители сначала увидят спектакли "Два плюс два", "Ба", "Старая зайчиха", продут читки пьес. "В это время будем параллельно репетировать новые спектакли, которые выпустим в октябре - ноябре", - добавил Коляда.

О новом проекте Коляда впервые сообщил в январе после успешно проведенных московских гастролей. На прослушивания, которые режиссер провел также в Москве, пришло более 200 человек, была набрана труппа из 38 человек. Арт-директором театра станет актер Олег Билик.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше. В декабре 2017 года театр впервые отправится на гастроли в США.

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