Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры в четверг выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", присвоив ему категорию "16+". Об этом сообщил в четверг директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.
"Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория "16+", - сказал Тельнов.