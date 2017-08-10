Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры в четверг выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", присвоив ему категорию "16+". Об этом сообщил в четверг директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

"Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория "16+", - сказал Тельнов.