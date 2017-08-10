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Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"

Культура
10 августа, 12:13 дата обновления: 10 августа, 12:27 UTC+3

Об этом сообщил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов

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Кадр из фильма "Матильда"

Кадр из фильма "Матильда"

© filmpro.ru

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры в четверг выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда", присвоив ему категорию "16+". Об этом сообщил в четверг директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

"Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория "16+", - сказал Тельнов.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
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