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Выставку в Манеже "Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924" посетили 25 тыс. человек

Культура
10 августа, 15:35 UTC+3

Экспозиция, реализованная в формате дополнительной реальности, проходила с 25 мая по 9 августа

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 25 тыс. человек посетили выставку "Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924" в московском Манеже. Об этом в четверг сообщили устроители экспозиции, проходившей с 25 мая по 9 августа.

"За все время работы выставки посетили около 25 тыс. человек", - отметили организаторы.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с докладом "Коминтерн с человеческим лицом. Судьбы тех, кто решал судьбы мира", посвятив его центральному экспонату выставки - масштабному полотну Исаака Бродского "II конгресс Коминтерна".

Среди других экспонатов - живопись, скульптура, графика, редкие фотокадры 1920-х годов, плакаты, скульптура, графика, архивные документы и кинохроника.

Выставка стала масштабным историко-документальным исследовательским проектом, рассказывающим о том, как в постреволюционной России зарождалось новое советское государство, как люди, вдохновившись идеями светлого будущего, строили новый мир.

Экспозиция была реализована также в формате дополненной реальности на платформе "Артефакт". С помощью приложения для мобильных устройств каждый посетитель мог получить больше информации об экспонате. 

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