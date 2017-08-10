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Телесеть HBO приобрела права на показ фильма Резо Гигинеишвили "Заложники"

Культура
10 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Прокатные права также куплены во Франции, Испании, Италии, Китае и ряде скандинавских стран

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ТАСС, 10 августа. Американская телесеть HBO приобрела права на показ фильма российского режиссера Резо Гигинеишвили "Заложники". Об этом ТАСС в четверг сообщили создатели ленты.

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"Прокатные права куплены во Франции, Испании, Италии, ряде скандинавских стран, а также в Китае, кроме того, крупнейшая американская телесеть HBO купила картину и покажет фильм в странах Восточной Европы", - отметил собеседник агентства.

"У фильма хорошо складывается фестивальная судьба, "Заложники" получили призы на фестивале "Кинотавр" за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу, были представлены на Берлинском кинофестивале, - напомнили создатели. - В августе мы везем ленту на фестивали в Сараево и Южно-Сахалинск, а в сентябре "Заложников" покажут на одном из крупных фестивалей в США".

В основе - реальные события

Кинолента, созданная при сотрудничестве России, Грузии и Польши, основана на реальных событиях 19 ноября 1983 года, когда группа молодых мужчин и женщина попытались захватить самолет рейса Тбилиси - Ленинград с целью бегства из СССР.

В результате погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину - к 14 годам тюремного заключения.

Ранее Гигинеишвили рассказал ТАСС, что он не ищет оправданий своим героям, но пытается проанализировать и понять, что привело этих молодых людей к такому поступку. По его словам, по прошествии столь длительного времени события можно рассматривать с разных точек зрения. Как пояснил режиссер, создатели картины пытались показать психологическую сторону этой истории.

В фильме задействованы актеры Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили и другие. В российский прокат фильм выйдет 21 сентября.

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