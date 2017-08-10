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Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"

Культура
10 августа, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В пресс-службе "Гоголь-центра" сообщили, что награда присуждается "тем мастерам, кто находится в зените своей театральной славы"

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Российский режиссер Кирилл Серебренников удостоен престижной театральной премии "Европа - новая театральная реальность", вручение которой состоится в Риме с 12 по 17 декабря. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра", художественным руководителем которого является Серебренников.

Как отметила собеседница агентства, премия "Европа - театру" - одна из самых престижных наград в области театрального искусства - была инициирована Европейской комиссией в 1986 году. В 2017 году вручается в 16-й раз.

"С 1990 года вручается также премия за творческий поиск "Европа - новая театральная реальность". Эти награды присуждаются тем мастерам, кто находится в зените своей театральной славы", - уточнила собеседница агентства. Она добавила, что в разные годы лауреатами премии становились легенды театра - от Питера Брука до Гарольда Пинтера.

Долгие годы вручение обеих премий проходило в итальянской Таормине. С конца нулевых годов церемония награждения стала проходить в разных городах Европы. В этом году вручение состоится в Риме с 12 по 17 декабря. К вручению также приурочен фестиваль, на котором лауреаты показывают свои работы, и каждый день посвящен какому-то одному лауреату, рассказали в пресс-службе "Гоголь-центра".

До Серебренникова премии были удостоены только трое представителей России: "Европа - театру" в 2000 году получил Лев Додин, "Новую театральную реальность" получали Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2010).

В 2017 году премия "Европа - театру" присуждена Изабель Юппер и Джереми Айронсу.

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Серебренников, Кирилл Семенович
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