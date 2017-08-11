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В Калининграде открылась международная ярмарка народного творчества

Культура
11 августа, 8:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

На мероприятии, посвященном 70-летию народного промысла в регионе, выступят 85 творческих коллективов

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КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Шестая Международная ярмарка народного творчества "Город мастеров" открывается в Калининграде, его участниками станут более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС директор областного Дома народного творчества Наталья Березан, выступающего одним из организаторов трехдневного культурного мероприятия.

"Лучшие образцы декоративно-прикладного, изобразительного и художественного творчества в "Городе мастеров", который развернут на острове Канта, в центре Калининграда, представят народные умельцы, музыкальные коллективы и солисты из городов России, а также из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, в общей сложности в ярмарке будут задействованы более 1,5 тыс. человек", - рассказала она.

На концертных площадках выступят 85 творческих коллективов, свои изделия покажут более 350 человек из муниципалитетов Калининградской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, уточнила Березан.

Ярмарка "Город мастеров" посвящена 70-летию народного творчества в Калининградской области. В 1947 году здесь состоялся первый фестиваль любительского творчества.

"И сегодня в Калининградской области, куда в первые послевоенные годы приехали переселенцы из самых разных уголков бывшего СССР, а сейчас проживают представители более 30 национальностей и народностей, бережно сохраняют лучшие традиции народного творчества", - отметила Березан. На ярмарке представлены более 10 национально-культурных автономий.

Ярмарочная программа представлена выставками, дегустациями национальных блюд и рассчитана на людей разных возрастов, которых организаторы "Города мастеров" приглашают стать не только зрителями, но и участниками праздника, заключает Березан. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области.

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