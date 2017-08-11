Алексей Учитель надеется, что Чечня и Дагестан не будут запрещать "Матильду"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Создатель фильма "Матильда" Алексей Учитель прокомментировал решение Министерства культуры РФ, которое 10 августа выдало этой картине прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+. В частности, он надеется, что Чечня и Дагестан не будут запрещать "Матильду".

"Я рад, что мы получили прокатное удостоверение, против которого активно протестовали депутат Поклонская и некоторые другие лица", - привели ТАСС слова Учителя в пиар-компании, представляющей его интересы. Режиссер считает, что Минкультуры поступило правильно, "и это решение надо рассматривать с положительной точки зрения не только для фильма "Матильда".

По словам Учителя, "появляется множество хороших и интересных произведений, которые должны выходить к зрителям и читателям, если эти произведения не нарушают законов РФ".

Разум возобладает

Режиссер напомнил, что прокатное удостоверение выдано по всей территории России без ограничений. "И если какие-либо регионы не руководствуются законом РФ, я даже не знаю, как это комментировать, - продолжил Алексей Учитель. - Я надеюсь, разум возобладает, и никаких запретов не последует". Также он готов показать фильм главе Чечни Рамзану Кадырову и первому заместителю председателя правительства Дагестана Анатолию Карибову, "чтобы они убедились, что обвинения со стороны Поклонской - абсолютная клевета, так как она фильм не видела".

Выдвижение на "Оскар"

Кроме того, режиссер подтвердил информацию, которую он сообщил ТАСС 9 августа, о том, что он хотел бы показать "Матильду" Российскому оскаровскому комитету, который до 1 октября должен выбрать картину-кандидата от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"В этом году появилось много достойных картин, которые могут претендовать на выдвижение на "Оскар", - сказал Учитель. - Даже не беря в расчет режиссуру, над "Матильдой" трудился огромный коллектив талантливых людей, которые смогли воплотить на экране масштабные исторические события". Режиссер отметил, что его творческий коллектив примет участие в выдвижении картины от России. "Мы покажем наше кино членам оскаровского комитета", - добавил он.

Позиция руководства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя выдачу картине Учителя "Матильда" прокатного удостоверения Минкультуры РФ, в четверг в Instagram написал, что власти республики не собираются запрещать прокат этого фильма.

"Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - написал Кадыров.

По его словам, Министерство культуры было вынужденно выдать удостоверение на прокат, потому что картина финансировалась из госбюджета.

"Не пойдет же Минкультуры против себя. Какая задача ставилась при выборе сценария фильма и дальнейшем раскручивании рекламной кампании? Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Если творчество противоречит интересам государства, творить нужно за собственный счет", - отметил глава Чечни.

Как сообщил ТАСС министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, жители республики полностью поддерживают позицию Рамзана Кадырова. "Заявление главы Чеченской Республики наш народ полностью поддерживает. Это не та картина, которая отражает насущные потребности сегодня как русского человека, так и представителей других национальностей, которые занимаются укреплением государства. И поэтому я считаю справедливо возмущение, которое возникло у церкви и у народов", - отметил он.

История вопроса

Ранее власти Чечни и Дагестана обращались в Минкультуры с просьбой исключить их регионы из прокатного удостоверения фильму Учителя "Матильда".

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года, в прокат лента выйдет 26 октября. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.