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Мединский уверен, что российское кино побьет рекорд по сборам в 2017 году

Культура
11 августа, 12:58 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, августа. /ТАСС

Министр культуры подчеркнул, что "ни один рынок, где есть национальное кино, поддерживаемое государством, не работает на равных с Голливудом", кроме России

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский уверен, что отечественное кино побьет рекорд по сборам в этом году, и призывает не тягаться с Голливудом. Мнение о ситуации в российском кинематографе министр высказал журналистам в пятницу в Петрозаводске.

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"В этом году мы в очередной раз побьем рекорд с 1991 года кассовых сборов российского кино. Я в этом абсолютно убежден. У нас прошлый год - Год кино - был рекордным по сборам за 25 лет, и этот год будет рекордным", - сказал Мединский, который находится в Петрозаводске с рабочим визитом.

Министр отметил, что "ни один рынок, где есть национальное кино, поддерживаемое государством, не работает на равных с Голливудом", кроме России, которая пытается с ним тягаться.

"Это такой довольно странный эксперимент, и я все время выступаю за то, что мы должны придерживаться жесткой протекционистской политики в отношении российского кино. У нас же есть протекционизм в отношении аграриев, и успехи налицо. Кино - это такая же индустрия, и здесь тоже нужен протекционизм", - отметил министр.

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