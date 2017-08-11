Выгодный рибейт: как десять регионов планируют стать центрами развития киноиндустрии в РФ

ТАСС, 11 августа. Десять регионов России стали пилотными территориями по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) подписали соглашения с руководством 10 пилотных регионов о создании на их территориях льготных условий для кино- и телепроизводства. До конца 2017 года планируется сформировать необходимую региональную нормативную базу для внедрения мер поддержки и создать инфраструктурные элементы - кинокомиссии, а в 2018-м - апробировать этот механизм поддержки в пилотных регионах", - сказала собеседница агентства.

В число пилотных регионов вошли Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Республика Карелия, Краснодарский край и г. Санкт-Петербург. Регионы будут возвращать часть затрат по программе рибейтов (возврат из бюджета региона через специально созданные кинокомиссии части понесенных затрат производителя кино или телесериала за съемки на своей территории). Размер процента и общую сумму под рибейты правительство каждого субъекта РФ установит самостоятельно.

Первые результаты

Пилотные регионы уже начали подготовку к новым перспективным проектам. Так, в Калининградской области уже принята необходимая нормативно-правовая база, позволяющая возмещать часть затрат кинопроизводителям за съемку фильма.

По словам врио министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака, регион одним из первых в стране включился в программу рибейтов - компенсации части затрат на кинопроизводство компаниям, которые выбрали регион местом для съемок фильмов. На 2017 год на эти цели из бюджета выделено 20 млн рублей. Кинопроизводитель может рассчитывать на компенсацию 20% затрат на кинопроизводство при условии, что съемки велись именно в регионе и затраты произведены на месте.

Несмотря на то, что пока ни одной из компаний такие выплаты не производились, кинопроизводители проявляют к региону серьезный интерес и ряд компаний уже ведет съемки, отметил собеседник агентства. "Популярность Калининградской области (среди кинематографистов - прим. ТАСС) начиная с апреля этого года, когда мы начали активно продвигать тему рибейтов, увеличилась", - констатировал Ермак.

Корпорация развития области в рамках Петербургского международного экономического форума в июне этого года подписала соглашение о сотрудничестве с кинокомпанией "Киноквант", которая планирует заниматься производством телевизионных фильмов и кинофильмов об области и организовать в Калининграде детско-юношескую киношколу. Правительство области в июне также подписало соглашение о сотрудничестве с "Ленфильмом", согласно которому студия планирует открытие в регионе своего филиала.

А в Ульяновской области кинокомпания "Гамма-продакшн" снимает популярный телесериал "Морские дьяволы". Съемки стали возможны благодаря тому, что регион вошел в пилотный проект "Кино России", о чем было подписано соглашение между АСИ, АПКиТ и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

Кино как бизнес

Власти пилотных регионов уверены, что развитие кинопроизводства на территории региона - это бизнес, который будет платить налоги, предоставлять рабочие места, и, как сверхзадача, популяризация региона как туристического центра.

"Здесь решаются сразу две задачи: первая - это создание кинопроизводства, собственно, как бизнеса на территории области, который будет платить налоги, создавать рабочие места. А сверхазадача - это популяризация региона именно как туристического центра. Подчеркнуть таким образом туристические возможности, туристические преимущества Калининградской области через кино - это, возможно, один из нестандартных каналов коммуникации с потенциально нашими туристами, но он очень эффективен, потому люди очень охотно едут в те места, которые видели на экранах кинотеатров или на телевидении, сопереживают героям фильмов. Это связано с желанием увидеть те места, где происходило действие фильма, где все снималось", - считает врио министра культуры и туризма Калининградской области.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, развитие киноиндустрии является драйвером роста всей экономики региона, малого и среднего бизнеса. Партнерами в проведении съемок в Ульяновске стали представители строительного бизнеса, общественного питания, гостиничные комплексы, транспортные компании и другие.

База для кинопроизводства

Чтобы действительно сделать регионы привлекательными для киноиндустрии, нужно решить и другой вопрос — подготовки кадров на местах. Многие кинопроизводители широко используют местный кадровый ресурс, что позволяет создавать на этих территориях постоянно действующие рабочие места. Кинематографисты при такой схеме экономят от 30% до 40% своего бюджета.

По словам директора фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной, наряду с известными актерами в сериале, который сейчас снимается в Ульяновске, будут задействованы более 40 актеров для исполнения ролей второго плана и более 60 ульяновцев, прошедших кастинг для участия в массовых сценах.

Однако в целом в настоящее время в регионах практически нет подготовленных специалистов для кинопроизводства. Эксперты отмечают, что подготовка специалистов в этой сфере является одной из главных задач на ближайшее время. По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Ольги Мезиной, эта тема будет обсуждаться в регионе в сентябре на Международном культурном форуме. В его программе запланировано проведение киномастерской, в которой примут участие представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Ее основная задача — подготовить внутри региона специалистов, обеспечивающих полный цикл кинопроизводства. На данный момент министерство искусства и культурной политики Ульяновской области завершает формирование всей необходимой нормативно-правовой базы для реализации работы кинокомиссии на территории региона.

Калининградская область также серьезно рассматривает перспективы развития собственной базы кинопроизводства, в том числе и подготовки кадров на своей территории. Первые шаги в этом направлении сделаны уже в этом году. АПКиТ провела мастер-классы в рамках молодежного форума "Балтийский Артек" под Калининградом, кинокомпания "Ленфильм" изучает возможности открытия калининградского филиала и подготовки специалистов для кинопроизводства в регионе, рассказал врио министра культуры и туризма региона.

"Мы находимся еще в самом начале пути по этой работе, но можно сказать, что первые мастер-классы, которые прошли в этом году, показали ее востребованность", - сказал Ермак, добавив, что уже в 2018 году возможно изыскание средств из областного бюджета на реализацию инициатив по организации соответствующих образовательных программ и создания технической базы киноиндустрии.