Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Турция снимут шпионскую мелодраму "Султан моего сердца"

Культура
11 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Создатели отмечают, что новая картина заинтересует поклонников известного сериала "Великолепный век"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Кинематографисты России и Турции приступают к съемкам многосерийной шпионской мелодрамы "Султан моего сердца". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе киностудии "КИТ". Соответствующее соглашение подписано с международной компанией Global Connection International Media Group, сериал покажут на "Первом канале".

Представитель компании Ирэна Назарова пояснила ТАСС, что сейчас активно ведется подбор актеров. Главную женскую роль, по ее словам, исполнит российская актриса, а роль султана достанется актеру из Турции. Всего отснимут 24 серии, бюджет каждой из них составляет не менее €500 тыс.

Сюжет разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Главная героиня - дочь служащего русского посольства в Стамбуле Анна - знакомится с османским султаном Махмудом II, который активно внедряет в общественную жизнь европейские порядки. Он предлагает Анне стать учительницей его детей. Попытка девушки отказаться от предложения приводит к шантажу со стороны руководства отца. В результате Анну вынуждают не только переехать в дом султана, но и начать слежку за ним.

Съемки начнутся в конце сентября, они будут проходить на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула.

Представители киностудии "КИТ" выразили уверенность, что новый продукт будет интересен поклонникам турецкого сериала "Великолепный век".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
4
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
5
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
6
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама