Россия и Турция снимут шпионскую мелодраму "Султан моего сердца"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Кинематографисты России и Турции приступают к съемкам многосерийной шпионской мелодрамы "Султан моего сердца". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе киностудии "КИТ". Соответствующее соглашение подписано с международной компанией Global Connection International Media Group, сериал покажут на "Первом канале".

Представитель компании Ирэна Назарова пояснила ТАСС, что сейчас активно ведется подбор актеров. Главную женскую роль, по ее словам, исполнит российская актриса, а роль султана достанется актеру из Турции. Всего отснимут 24 серии, бюджет каждой из них составляет не менее €500 тыс.

Сюжет разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Главная героиня - дочь служащего русского посольства в Стамбуле Анна - знакомится с османским султаном Махмудом II, который активно внедряет в общественную жизнь европейские порядки. Он предлагает Анне стать учительницей его детей. Попытка девушки отказаться от предложения приводит к шантажу со стороны руководства отца. В результате Анну вынуждают не только переехать в дом султана, но и начать слежку за ним.

Съемки начнутся в конце сентября, они будут проходить на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула.

Представители киностудии "КИТ" выразили уверенность, что новый продукт будет интересен поклонникам турецкого сериала "Великолепный век".