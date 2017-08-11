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Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным" появится в продаже осенью

Культура
11 августа, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Переводом и выпуском занимается издательство "Альпина Паблишер"

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ТАСС, 11 августа. Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным. Полная версия" Оливера Стоуна поступит в продажу в России осенью. Об этом ТАСС сообщила руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова, отметив, что англоязычная версия книги по цене 1 тыс. 530 рублей появилась в продаже в пятницу в магазине сети на Новом Арбате.

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"Русскоязычная версия выйдет в конце августа - начале сентября, - сказала она. - Переводом и выпуском занимается издательство "Альпина Паблишер".

"Интервью вызвало огромный зрительский интерес, мы ожидаем и большой читательский интерес, - сказала Михайлова. - По информации издательства, предоставленных в печать материалов гораздо больше, чем было представлено в фильме. Сейчас у нас появилась возможность сравнить".

В июне американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине - "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime. Права на показ фильма в России купил Первый канал.

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Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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