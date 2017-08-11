Арктические акварели, претендующие на включение в Книгу рекордов России, показали в РГО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Две, возможно, самые большие акварели в России, посвященные красоте северной природы, представил в петербургской штаб-квартире Русского географического общества (РГО) их автор, художник Александр Сайков.

Как рассказал ТАСС художник, он пока лишь оформляет заявку на включение этих работ в Книгу рекордов России. Пока же они станут частью выставки, состоящей в общей сложности из 22 его работ под названием "На краю земли". Выставка будет работать в петербургской штаб-квартире РГО в течение месяца.

"Я завершаю оформление заявки в Книгу рекордов России. Осталось собрать показания свидетелей о том, что работы действительно написаны с натуры, а не в уютной мастерской", - сказал Сайков, который является также председателем правления Санкт-Петербургского Союза художников.

По словам автора работ, он начинал с обычного формата, но северная природа так заворожила и очаровала художника, что он стал стремиться вместить в работу все, что видит вокруг. Бумаги в самого большого формата, существующего в России и Европе, тоже не стало хватать, и он попробовал рулонную. Именно на такой бумаге выполнены две его самые большие панорамные работы.

Акварели для выставки написаны с натуры на Полярном Урале, на Ямале, в республиках Карелии и Коми, на Беломорье.

Уроженца Томска Александра Сайкова называют певцом северной природы. С 2005 года он ставит свой этюдник в краю многолетней мерзлоты. Белое море, полуостров Ямал, Заполярный Урал стали для него родными местами, здесь он дает волю своему творчеству. "На арктические пленэры я езжу в отпуск. Энергии, которой заряжаешься там хватает на целый год", - говорит художник, который в сентябре этого года отметит 60-летие.