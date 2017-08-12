Фестиваль "Ночь света" пройдет в Ленобласти в новом формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Ночь света", который пройдет в Гатчине с 12 на 13 августа, будет организован в новом интерактивном формате, темой праздника станет "Парк сновидений". Об этом сообщила журналистам руководитель фестиваля Ольга Аршанская.

"Формат в этом году особенный, фестиваль имеет тему "Парк сновидений". Самой большой интерактивной инсталляцией станет фасад Гатчинского дворца, это будет большой сюрприз, это будет не просто гигантская инсталляция, но и интерактивная инсталляция, и каждый сможет принять участие в работе этого гигантского "Генератора снов", который придуман Серафимой Гавриловой", - сказала Аршанская.

По словам Гавриловой, то, что будет происходить на фасаде Гатчинского дворца, в настоящий момент не имеет аналогов в мире. В новой программе гости смогут не только видеть шоу, но и принимать в нем непосредственное участие, влияя на световые изображения.

На территории парка Гатчинского музея-заповедника развернутся 14 световых инсталляций от конкурсантов из России, более 20 объектов внеконкурсной программы, объединенных темой "Парк сновидений", каждый из авторских арт-объектов воплотит тот или иной сон, воспоминание или фантазию. Среди них будут: "Сны о пионерском детстве" [о детстве тех, кто родился в СССР], "Кротовая нора" [о космических вихрях], "Остров Эрос" [о любви], "FOBOS" [о ночных кошмарах] и многие другие.

Кульминацией программы станет мультимедийное свето-пиротехническое гала-шоу "Соната снов" над акваторией Белого озера. Также всю ночь зрители смогут голосовать за любую из 14 конкурсных работ, отправляя СМС, и сами участвовать в конкурсе на лучшее фото с места событий в сети Instagram.

Музей-заповедник "Гатчина" проводит "Ночь света" с 2013 года. Фестиваль-2017 станет четвертым и пройдет в ночь на 13 августа.