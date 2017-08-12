Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер народный артист России Виктор Смирнов

Культура
12 августа, 15:53 UTC+3 ТАСС

Артист скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Народный артист России Виктор Смирнов умер в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра, в котором служил артист.

"В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Федоровича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дату церемонии прощания сообщат позже.

Актерскую карьеру Виктор Смирнов начал в 1983 году в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене Александринского театра Смирнов создал около 50 ролей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
2
Умер народный артист России Виктор Смирнов
3
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
4
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
5
СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама