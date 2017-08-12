Победителем фестиваля барабанной музыки в Ессентуках стал Максим Озеров из Невинномысска

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ЕССЕНТУКИ, 12 августа. /ТАСС/. Победителем фестиваля барабанной музыки "Драмфест-2017" в Ессентуках стал Максим Озеров из Невинномысска. Об этом объявлено в субботу на завершившемся поздно вечером на Театральной площади города- курорта большом концерте фестиваля.
"Гран-при фестиваля вручен Максиму Озерову из Невинномысска, он второй год подряд становится победителем фестиваля", - сказали ТАСС в жюри фестиваля
Наградой победителю стал профессиональный барабанный сэмплер Roland SPD-SX.
Второе место занял Александр Краев из Москвы, на третьем - пятигорчанка Виктория Ермош, которая в прошлом году завоевала звание "Мисс Драмфест". "В нынешнем фестивале титул "Мисс Драмфест" присвоен Дарье Филатьевой из Краснодара", - рассказали в жюри.
В программе фестиваля приняли участие 40 музыкантов из 17 городов, а также сспециальный гость - известный английский музыкант-барабанщик Крейг Банделл. В состав жюри вошли профессионалы и звезды мировой эстрады Kaz Rodrigues (Лондон), Дмитрий Фролов (группа "Мельница"), Владимир Зиновьев из группы Stigmata, Давид Сагомонянц, который, по версии компании Roland, входит в пятерке лучших барабанщиков мира.
"Драмфест" продолжался 2 дня. 11 августа участники шоу в городском Доме культуры прослушали часовые мастер-классы от членов жюри. Асы барабанных палочек рассказали о тонкостях владения инструментом и показали это на практике.
А 12 августа на Театральной площади прошел сводный концерт фестиваля в стиле "барабанного караоке". Участники представляли собственный барабанный бит на заданную мелодию из классики рока.
Также состоялись традиционные конкурсы "Мисс Драмфест", "Дебют", "Необычная композиция".
Праздник ударных инструментов и виртуозов кленовых палочек третий год подряд собирает в Ессентуках лучших музыкантов из разных стран. "Среди знатоков и ценителей этого особого вида музыкального искусства сложилось убеждение, что Ессентуки - столица барабанщиков", - сказали в оргкомитете фестиваля.