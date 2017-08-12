Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Городницкий представил на фестивале "ProДобро" под Владимиром песню "Доброград"

Культура
12 августа, 22:54 UTC+3 ДОБРОГРАД ДОБРОГРАД 12, августа. /ТАСС

Строительство частного города Доброграда во Владимирской области началось в 2012 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОБРОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий сочинил и представил публике песню "Доброград", посвященную частному городу Доброграду во Владимирской области.

"Меня удивило название "Доброград", город поразил меня своей идеей, необычными домами, спортивными площадками для детей, больницей. Я был как-то в шоке и с утра написал эту песню. Песня посвящена и Владимирской области", - сообщил ТАСС Городницкий, который принимает участие в первом фестивале авторской песни "PrоДобро".

Строительство частного города Доброграда во Владимирской области началось в 2012 году. К 2022 году его население должно достичь 30 тыс. человек. На территории жилого комплекса площадью более 1000 га организован спортивно-оздоровительный курорт, а неподалеку построен медицинский центр.

Бардовский фестиваль под Владимиром

Фестиваль авторской песни "ProДобро" под руководством народного артиста России Олега Митяева впервые проходит в городе Доброграде во Владимирской области. Праздник песен во Владимирской области получит продолжение и расширится, сказал ТАСС Митяев. "Я надеюсь, что на эти фестивали будут приезжать и Тамара Гвердцители, и Владимир Меньшов, и Слава Полунин, и Михаил Жванецкий, и Вячеслав Бутусов", - добавил он.

По словам организаторов, на концерты проданы все билеты, а общее число зрителей приближается к 3 тыс. человек. Такое внимание со стороны аудитории Олег Митяев объяснил тем, что авторская песня "практически отсутствует на радио и телевидении, возможность услышать их практически осталась только на фестивалях".

"Хотелось бы провести первый фестиваль очень хорошо, потому что на сегодняшний день практически я не знаю мероприятий, которые помимо развлечения приносили бы еще воспитательный и образовательный момент. Поэтому я с удовольствием участвую в этом процессе и надеюсь, что это когда-то превратится в традицию", - добавил он.

Фестиваль авторской песни "ProДобро" проходит во Владимирской области 11-13 августа, он является самым крупным в ЦФО мероприятием, объединяющим любителей этого жанра. В программе принимают участие около 60 артистов, включая Олега Митяева, Юрия Кима, Тимура Шаова, Марины Есипенко, Александра Городницкого, Алексея Иващенко, Галины Хомчик, братьев Мищуков и группу "Uma2Rman".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Худрук театра рассказал, что Смирнов продолжал работать, несмотря на болезнь
3
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
4
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
7
Россиянка Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама