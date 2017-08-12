Александр Городницкий представил на фестивале "ProДобро" под Владимиром песню "Доброград"

ДОБРОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий сочинил и представил публике песню "Доброград", посвященную частному городу Доброграду во Владимирской области.

"Меня удивило название "Доброград", город поразил меня своей идеей, необычными домами, спортивными площадками для детей, больницей. Я был как-то в шоке и с утра написал эту песню. Песня посвящена и Владимирской области", - сообщил ТАСС Городницкий, который принимает участие в первом фестивале авторской песни "PrоДобро".

Строительство частного города Доброграда во Владимирской области началось в 2012 году. К 2022 году его население должно достичь 30 тыс. человек. На территории жилого комплекса площадью более 1000 га организован спортивно-оздоровительный курорт, а неподалеку построен медицинский центр.

Бардовский фестиваль под Владимиром

Фестиваль авторской песни "ProДобро" под руководством народного артиста России Олега Митяева впервые проходит в городе Доброграде во Владимирской области. Праздник песен во Владимирской области получит продолжение и расширится, сказал ТАСС Митяев. "Я надеюсь, что на эти фестивали будут приезжать и Тамара Гвердцители, и Владимир Меньшов, и Слава Полунин, и Михаил Жванецкий, и Вячеслав Бутусов", - добавил он.

По словам организаторов, на концерты проданы все билеты, а общее число зрителей приближается к 3 тыс. человек. Такое внимание со стороны аудитории Олег Митяев объяснил тем, что авторская песня "практически отсутствует на радио и телевидении, возможность услышать их практически осталась только на фестивалях".

"Хотелось бы провести первый фестиваль очень хорошо, потому что на сегодняшний день практически я не знаю мероприятий, которые помимо развлечения приносили бы еще воспитательный и образовательный момент. Поэтому я с удовольствием участвую в этом процессе и надеюсь, что это когда-то превратится в традицию", - добавил он.

Фестиваль авторской песни "ProДобро" проходит во Владимирской области 11-13 августа, он является самым крупным в ЦФО мероприятием, объединяющим любителей этого жанра. В программе принимают участие около 60 артистов, включая Олега Митяева, Юрия Кима, Тимура Шаова, Марины Есипенко, Александра Городницкого, Алексея Иващенко, Галины Хомчик, братьев Мищуков и группу "Uma2Rman".