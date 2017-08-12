В Выборге завершился кинофестиваль "Окно в Европу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. XXV кинофестиваль "Окно в Европу" завершился в субботу в городе Выборге в Ленинградской области. Главный приз в номинации игровое кино достался картине "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта, сообщают организаторы фестиваля.

"Главный приз - фильму "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", режиссер Александр Хант", - говорится в сообщении. Актер Евгений Ткачук также получил специальный приз жюри за роль в данной картине.

В конкурсе анимационного кино главный приз взял фильм "Рыбы, пловцы, корабли" режиссеров Андрея Кулева и Дмитрич Геллера с формулировкой - "за поэтичность и мастерское владение языком восточной культуры".

Специальный приз "За понимание страхов детской души" достался фильму "Бирюк" режиссера Полины Федоровой.

В конкурсе неигрового кино победил фильм "Форсаж" режиссера Натальи Гугуевой. Специальный приз "За гармоничное сочетание реального и метафорического" достался фильму "Последний вальс" режиссера Юлии Бобковой.

В конкурсе "Копродукция. Окно в мир" главный приз взяла картина "Красный русский" режиссера Чарли Брауна.

Фестиваль "Окно в Европу"

"Окно в Европу" - фестиваль российского кино. Он проводится с 1993 года ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ. В разное время его лауреатами становились Карен Шахназаров, Рената Литвинова, Борис Хлебников, Олег Янковский и многие другие.

В этом году фестиваль открылся 6 августа традиционным торжественным шествием по улицам города. Фильмом открытия стала лента Гарика Сукачева "То, что во мне". За семь дней работы фестиваля зрители посмотрели около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. На отборочную комиссию по документальному кино в этом году пришло более 300 заявок.

Символом юбилейного кинофорума стал образ российского актера Сергея Бодрова-младшего, известного по фильмам "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Он погиб на съемках в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.