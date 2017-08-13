Ансамбль имени Игоря Моисеева выступил на фестивале культур мира во Франции

ПАРИЖ, 13 августа. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева триумфально завершает юбилейное турне по Европе. Его кульминацией стало выступление коллектива в субботу на фестивале культур мира в городе Монтуар-сюр-ле-Луар на севере Франции, собравшем в эти дни тысячи поклонников народных танцев и фольклорной музыки.

Художественный руководитель ансамбля народная артистка России Елена Щербакова в беседе с ТАСС рассказала, что коллектив избран почетным гостем праздника. "Нам очень интересно принимать участие в таком масштабном мероприятии, которое имеет долгую историю, тем более, что раньше артисты в этом регионе не были", - отметила она, добавив, что еще один концерт состоится в Монтуаре 13 августа.

Международная аудитория встретила овациями программу, подготовленную ансамблем для фестиваля. В нее вошли русские танцы "Лето", "Полянка", "Татарочка", фрагмент флотской сюиты "День на корабле" "Яблочко", башкирский танец "Семь красавиц" и другие номера. "По просьбе организаторов мы привезли на фестиваль все русские танцы, которые так любит зарубежная публика", - подчеркнула Щербакова.

"Монтуар оказал нам очень теплый прием. Для артистов это лучшая награда", - добавила она.

Воспитанники балетмейстера и лауреата "Медали Моцарта" Игоря Моисеева (1906-2007) достигли в искусстве высочайших вершин. "Благодаря заложенным Игорем Александровичем Моисеевым основам коллектив в современном мире фольклора является эталоном народного танца. Мы пытаемся сохранить все традиции школы великого хореографа и приумножить их", - отметила Щербакова.

Танцевальный праздник в Монтуаре

Худрук ансамбля рассказала, что специально для моисеевцев, приехавших на фестиваль в составе 80 человек, была расширена сцена. "Очень приятно и ценно, что организаторы постарались создать все необходимые для выступления артистов условия", - отметила Щербакова.

Впервые фольклорный фестиваль был проведен в Монтуаре в 1973 году. Тогда в нем приняли участие ансамбли из Бельгии, Испании, Румынии и Югославии. С тех пор его аудитория постоянно росла. Щербакова напомнила, что "этот старейший фестиваль организован фактически усилиями волонтеров, местных жителей".

Теперь он ежегодно собирает десятки тысяч поклонников народных танцев и музыки. "Выступать для такой публики - большое удовольствие. Нашу программу приняли на "ура", - подчеркнула Щербакова.

По словам устроителей фестиваля, выступление знаменитого ансамбля стало украшением праздника. "Мы с большим нетерпением ждали этого концерта и получили большое удовольствие от этого шоу", - сказали ТАСС в оргкомитете.

Давние традиции

Интерес к творчеству российского ансамбля во Франции имеет давние традиции. Впервые моисеевцы приехали на гастроли в Париж в 1955 году.

"Тогда они буквально прорубили "железный занавес", став первым из отечественных творческих коллективов, побывавших на гастролях во Франции", - подчеркнула Щербакова. По ее словам, "коллектив тогда заложил основу новых российско-французских культурных связей". "С тех пор наши артисты многократно выступали в этой стране и всегда пользовались огромным успехом", - добавила худрук ансамбля.

Она напомнила, что неслучайно первым из деятелей хореографического искусства страны был избран Почетным членом Национального собрания Франции и членом Французской академии музыки и танца. Щербакова также обратила особое внимание на то, что "название Le ballet Moiseev дали коллективу именно французы более 60 лет назад". "Сейчас это стало нашим товарным знаком, под которым нас знают во всей Европе", - отметила худрук.

По ее словам, ансамбль приезжал в республику практически каждые три года с момента своего основания. "Моисеевцы были на гастролях во Франции раз 17, и всегда нас принимали стоя", - добавила руководитель ансамбля. Она напомнила, что последний раз воспитанники Игоря Моисеева выступали во Франции в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, где представляли программу "Танцы народов мира".

Юбилейный год

В этом году ансамбль отмечает свое 80-летие. Датой его рождения считается 10 февраля 1937 года, когда в здании Дома учителя в Леонтьевском переулке солист и балетмейстер Большого театра Игорь Моисеев провел первую репетицию с небольшой группой энтузиастов народного танца.

Чтобы создать профессиональный ансамбль народного танца, Моисееву пришлось оставить академическую сцену. Со временем его любимому детищу также присвоят статус академического. Его художественный уровень признают беспрецедентным, и ансамбль по праву завоюет любовь зрителей всего мира.

Концерты в Италии и странах Латинской Америке

По словам Щербаковой, после выступления в Монтуаре моисеевцы уходят в заслуженный отпуск на месяц. "А после каникул у нас вновь начинается насыщенная и очень интересная творческая жизнь", - рассказала директор ансамбля. Следующий сезон коллектив откроет в конце сентября концертами в Санкт-Петербурге и выступлением в Концертном зале имени П. И. Чайковского, в котором ансамбль работает с 1940 года.

Щербакова напомнила, что именно на этой сцене был создан огромный репертуар ансамбля - более 200 номеров.

"Далее мы выступим в Ашхабаде (Туркмения), в Аммане (Иордания), затем коллектив отправится в гастроли по России, - рассказала Щербакова. - Моисеевцы дадут концерты в Саратове, Самаре, Тольятти, а на следующий год у нас ожидаются масштабные гастроли в Латинской Америке, в которой мы давно не были, и в Италии. Ну и, конечно, как всегда, мы будет выступать в Москве".

По словам худрука, следующий год будет для ансамбля "еще более интенсивным".