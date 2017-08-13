Казахстанские фильмы представят на кинофестивале в Оренбурге

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АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Шесть фильмов казахстанских режиссеров впервые вошли во внеконкурсную программу X международного кинофестиваля "Восток & Запад. Классика и Авангард", который пройдет в Оренбурге с 25 по 31 августа.
"Во внеконкурсной программе под названием "Из сердца Евразии" будет представлено шесть картин, одна из которых - "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева - стала победителем первого Ялтинского международного кинофестиваля "Евразийский мост" в прошлом году", - рассказали в пресс-службе посольства Казахстана в России.
Действие этой картины охватывает несколько периодов истории Казахстана: коллективизацию, годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. В центре повествования - судьба человека, стремящегося вернуться домой к матери.
Кроме того, во внеконкурсную программу фестиваля вошли казахстанские фильмы "Так сложились звезды" режиссера Сергея Снежкина и четыре кинокартины режиссера Ермека Турсунова "Жат" ("Чужой"), "Келин" ("Невестка"), "Шал" ("Старик") и "Кенже" ("Младший брат"). Программу "Из сердца Евразии" представит продюсер компании Kazakhstan Cinema LLP и председатель жюри российского конкурса фестиваля "Сплетенные параллели" Диана Ашимова из Казахстана.
За главный приз - статуэтку "Золотого сарматского льва", изготовленную по археологическому оригиналу из коллекции "Сарматское золото" - на фестивале будут бороться десять кинокартин, представленных на конкурсе. Международное жюри кинофестиваля возглавит кинорежиссер, сценарист и художник из Казахстана Рустем Абдрашев. В состав жюри вошли австрийский актер Вольфганг Черни, член FIPRESSI, филолог, киновед, журналист и писатель из Испании Ева Педро, польский кинокритик, журналист, программный директор международного кинофестиваля "Горизонты" во Вроцлаве Малгожата Садовска и российская актриса Эльвира Болгова.