Во Владивостоке завершился фестиваль "Мариинский"

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Исполнение кантаты Карла Орфа завершило в воскресенье во Владивостоке программу II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский". Произведение представили солисты Мариинского театра Анастасия Калагина, Станислав Леонтьев, Владимир Мороз, хор и симфонический оркестр Приморской сцены. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинки.

"На закрытии фестиваля впервые на Приморской сцене Мариинского театра прозвучало монументальное вокально-симфоническое сочинение Карла Орфа "Кармина Бурана". За дирижерский пульт встал создатель и руководитель Шлезвиг-Гольштейнского музыкального фестиваля, всемирно признанный немецкий музыкант Юстус Франц", - рассказал представитель театра.

Сценическая кантата "Кармина Бурана" была написана композитором Карлом Орфом в 1936 году. "В числе немногих музыкальных шедевров ХХ века оно сразу же оказалось в золотом фонде популярного классического репертуара. Главным секретом успеха сочинения стало обращение Орфа к первобытной магии мощных, завораживающих ритмов, воплощаемых не только с помощью огромного состава ударных инструментов, но и за счет четкой, скандированной подачи поэтического текста", - рассказали в театре о представленном приморской публике произведении.

Фестиваль "Мариинский"

Фестиваль "Мариинский" открылся 15 июля. Он был посвящен 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971) и 85-летию композитора Родиона Щедрина. В течение 30 дней во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске прошли 40 спектаклей и концертов. Их посетили более 50 тыс. зрителей.

В 2017 году фестиваль существенно расширил свою международную географию. События фестиваля проходили также в Пхенчхане и Тонйоне (Южная Корея), Харбине (Китай) и Саппоро (Япония).

В спектаклях и концертах принимают участие не только артисты Мариинского театра, но и приглашенные солисты из США, Канады, Великобритании, Дании, Германии, Швеции, Тайваня, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии. Два концерта дала во Владивостоке труппа Национального балета Китая.

Впервые Дальневосточный фестиваль "Мариинский" прошел во Владивостоке в 2016 году. За две недели были даны десятки спектаклей и концертов с участием более чем 300 известных оперных и балетных исполнителей из России и еще 12 стран. Фестиваль посетили около 20 тыс. человек, треть из которых прибыли из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.