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СМИ: Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках в Лондоне

Культура
13 августа, 21:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, августа. /ТАСС

На площадке фильма "Миссия: невыполнима 6" актер пытался с разбегу перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего здания

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Актер Том Круз во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев"

Актер Том Круз во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев"

© filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Известный американский актер Том Круз пострадал во время съемок шестой части приключенческого боевика "Миссия: невыполнима" в Лондоне. Об этом сообщил в воскресенье новостной ресурс TMZ.

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На сайте опубликована запись, на кадрах которой видно, как актер пытается выполнить каскадерский трюк - перепрыгнуть с разбегу со строительных лесов на крышу соседнего здания. При этом он сильно ударяется о край крыши. Круз уходит со съемочной площадки самостоятельно, но прихрамывая. TMZ отмечает, что не располагает данными о степени тяжести полученной актером травмы.

Выход фильма "Миссия: невыполнима 6" (Mission: Impossible 6) на экраны запланирован на июнь 2018 года. Предыдущая часть киносаги - "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation) - вышла в прокат в 2015 году, собрав почти $700 млн.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, пока состоящая из пяти частей, снятых в период с 1996 по 2015 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета - история агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.

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