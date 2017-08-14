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СМИ: Ди Каприо в новом фильме исполнит роль да Винчи

Культура
14 августа, 0:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, августа. /ТАСС

Картина будет основана на биографической книге американского писателя Уолтера Айзексона

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© AP Photo/Francois Mori

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль итальянского ученого и художника Леонардо да Винчи в новой кинокартине. Об этом сообщил журнал Variety.

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По сведениям его источников, картина будет основана на биографической книге американского писателя Уолтера Айзексона. Она, как ожидается, выйдет в октябре текущего года. Права на экранизацию литературного произведения были выставлены на аукцион. Выиграла торги киностудия Paramount Pictures, ее главным конкурентом была компания Universal Pictures.

Журнал не уточняет, сколько именно пришлось заплатить Paramount Pictures, но по сведениям издания, речь идет о "семизначной сумме". Universal Pictures пыталась предложить более высокую цену, но в итоге не смогла этого сделать.

Ди Каприо не только исполнит главную роль в фильме, но и будет его продюсировать. Эта задача будет возложена на его компанию Appian Way.

Как именно будет называться новый фильм, а также когда начнут работать над ним, пока не уточняется. Айзексон является автором биографий целого ряда известных деятелей. В их числе основатель компании Apple Стив Джобс, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и физик Альберт Эйнштейн.

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Персоны
Джобс, Стив Ди Каприо, Леонардо Киссинджер, Генри Альфред
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