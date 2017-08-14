ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO

ТАСС, 14 августа. Неизвестные хакеры разместили в интернете новые данные, похищенные ими ранее из компьютерных сетей телеканала HBO. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

Как он отмечает, киберпреступники продолжают шантажировать руководство HBO, добиваясь от него выплаты крупной суммы в обмен на прекращение публикации материалов. На этот раз в сети оказались прежде не демонстрировавшиеся выпуски нескольких телесериалов. Самым ожидаемым в США из них было продолжение комедийного шоу "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm).

ABC отмечает, что хакеры требуют от HBO многомиллионный "выкуп", о какой именно сумме идет речь, не уточняется. Ранее американский журнал Variety сообщил, что в конце июля в HBO готовы были предоставить вымогателям $250 тыс. По всей видимости, хакеры посчитали эту сумму недостаточной.

В публикации приводятся слова аналитика исследовательской компании Gartner Авивы Литан. "Это почти как похищение с выкупом и пытками, - отметила она. - Возможно, что в конечном счете HBO придется уступить".

Представители HBO распространили заявление, в котором говорится, что канал не собирается подыгрывать хакерам, которые пытаются привлечь к себе внимание, публикуя небольшими фрагментами похищенные данные. В HBO указали, что не поддерживают связь с киберпреступниками и не считают, что тем удалось получить доступ ко всем сообщениям, которыми сотрудники канала обменивались по сети.

По оценке ABC, злоумышленники, предположительно, опубликовали еще не все имеющиеся в их распоряжении материалы HBO. Ранее они уже не раз размещали в интернете похищенную информацию. Особое внимание СМИ привлекло появление в сети еще не транслировавшихся серий популярной телевизионной саги "Игра престолов" (Game of Thrones), их сюжета, оценок канала относительно их популярности, сведений об актерах. Как сообщал ранее журнал The Hollywood Reporter, речь, в частности, шла о данных, которые классифицировались как коммерческая тайна.

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В прошлом году его создатели пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой "Эмми". Таким образом, "Игра престолов" установила рекорд по числу этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший в 1993-2004 годах.