Наставниками шоу "Голос-6" стали певцы Агутин, Градский, Билан и Пелагея

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наставниками музыкального шоу "Голос-6" на Первом канале стали певцы Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и исполнительница Пелагея. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Уже не первый год он является одним из самых популярных на российском телевидении, о чем говорят рейтинги ведущей исследовательской компании TNS Russia.

Первый сезон "Голоса" выиграла россиянка Дина Гарипова. Во втором сезоне победа досталась белорусскому певцу Сергею Волчкову, в третьем лучшей была признана Александра Воробьева, в четвертом - иеромонах Фотий, в пятом - Дарья Антонюк.