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Донецкий театр оперы и балета впервые представит в Воронеже "Бал-маскарад" и "Турандот"

Культура
14 августа, 16:19 UTC+3 ВОРОНЕЖ

В пресс-службе Воронежского театра оперы и балета сообщили, в город приедут около 200 артистов "Донбасс Опера", оркестр и хор, будут доставлены несколько тонн декораций

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ВОРОНЕЖ, 14 августа. Донецкий театр оперы и балета впервые представит в сентябре в Воронеже два классических оперных спектакля "Бал-маскарад" и "Турандот". Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы Воронежского театра оперы и балета Ольга Пепельникова.

"Двухдневные гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко пройдут в Воронеже в рамках зарубежной программы "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. "Донбасс Опера" представит два классических оперных спектакля - "Бал-маскарад" Верди и "Турандот" Пуччини", - сказала Пепельникова.

По ее словам, в Воронеж приедут около 200 артистов "Донбасс Опера", оркестр, хор, будут доставлены несколько тонн декораций. "Привезут две масштабные и очень красивые оперные постановки, которые отсутствуют в репертуаре нашего театра, - воронежцам они будут очень интересны - и величественные декорации, и прекрасные оперные голоса, которыми всегда славился Донецкий театр", - добавила Пепельникова.

Она уточнила, что "Донбасс Опера" покажет оперные спектакли 17 и 18 сентября, Воронежский театр сможет принять немногим более 2 тыс. зрителей. "Зал рассчитан на 1073 места, мы надеемся, что гастроли пройдут с аншлагами: никогда Донбасский театр оперы и балета не был на гастролях в нашем городе, плюс театральные старожилы о нем очень хорошо отзываются, у него всесоюзная слава еще с советских времен", - добавила представитель пресс-службы театра.

Она отметила, что "Бал-маскарад" стал первым премьерным спектаклем Донбасского театра в условиях военных действий: он был поставлен в 1956 году, а в 2015 году возвращен в репертуар в постановке режиссера Мариинского театра Юрия Лаптева. В результате обстрелов был уничтожен склад с декорациями к 13 спектаклям, но в 2015-2016 годах театр восстановил девять из них, а также представил четыре премьеры - оперы "Бал-маскарад", "Царская невеста", балет "Лебединое озеро" и музыкальную сказку "Стойкий оловянный солдатик".

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко существует 85 лет, за это время представил публике более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок.

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