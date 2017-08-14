Минкульт Украины: киностудия Довженко не подлежит приватизации

КИЕВ 14 августа. /ТАСС/. Киностудия имени Александра Довженко не может быть приватизирована, так как имеет статус национальной. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказали в пресс-службе министерства культуры Украины.

"Министерство культуры свою позицию уже изложило относительно приватизации киностудии Довженко. Она осталась неизменной", - сказали в пресс-службе. Ранее в минкультуры подчеркивали, что "в соответствии со статей 5 Закона Украины "О приватизации", государственное предприятие "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" не может быть приватизировано как имеющее статус национального". В ведомстве также отметили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственной киностудии.

Ранее о намерении приватизировать киностудию Довженко заявляли в министерстве экономического развития и торговли. В частности, данная киностудия и несколько других вошли в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годов. В министерстве пояснили, что для приватизации киностудию необходимо лишить статуса национальной и внести соответствующие изменения в законодательство страны. Учитывая данный факт, подчеркнули там, в ближайшее время студию невозможно приватизировать, но такие планы у государства есть.

В перспективе, по данным ведомства, Украина должна избавиться от всего нестратегического имущества, в частности от содержания и управления цирками или другими учреждениями культуры, за исключением отдельных знаковых объектов.

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко - государственная советская, а с 1991 года - украинская киностудия. Она была создана в 1927-1928 годах, с 1957 года носит имя Александра Довженко. Здесь украинский режиссер снял свои лучшие фильмы: "Земля", "Иван" и "Щорс", которые стали классикой. Среди достижений киностудии - награды 75 международных и 65 всесоюзных кинофестивалей, а также высшая награда Американской киноакадемии, которую получил фильм "Радуга" Марка Донского.