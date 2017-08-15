Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву

230 лет назад родился композитор Александр Алябьев. Он написал бесчисленное количество музыкальных произведений, но самыми известными стали романс "Соловей" на слова "Зимней дороги" Антона Дельвига, "Два ворона" на стихи Александра Пушкина и "Вечерний звон" на слова Ивана Козлова. Композитор участвовал в Отечественной войне 1812 года, был арестован по подозрению в убийстве, лишен дворянства и сослан в Сибирь. Несмотря на это, он продолжал заниматься музыкой.

Боевая слава

Александр Алябьев родился 15 августа 1787 года в Тобольске в семье вице-губернатора. Его отец быстро поднимался по служебной лестнице, и вскоре семья оказалась в Санкт-Петербурге, где отец занял пост президента Берг-коллегии — органа, который контролировал всю горнорудную промышленность России. Когда будущему композитору исполнилось 14 лет, отец устроил его к себе на службу.

Во время Отечественной войны 1812 года Александру Алябьеву было 25 лет. Он участвовал в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Саксонии и Франции. Как позже напишут в материалах судебного дела, во время войны он был "употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исправлял данные препоручения".

В 1823 году Алябьев вышел в отставку в чине подполковника. К тому моменту он был уже известен как композитор — на сцене петербургского театра, например, была поставлена его опера "Лунная ночь, или Домовые". Это было только начало: через два года его музыка зазвучала на открытии Большого театра.

Среди друзей Алябьева был весь цвет того времени: музыканты, композиторы, драматурги, актеры и писатели. Он также дружил с Денисом Давыдовым, которого часто притесняла царская военная бюрократия, и с Григорием Римским-Корсаковым, изгнанным Александром I из гвардии. Приятельство с последними настроило против Алябьева самого царя. Усложнял положение композитора и его характер. По воспоминаниям современников, у него был непокорный и строптивый нрав.

Убийство, которого не было

В марте 1825 года Алябьева неожиданно арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве партнера по карточной игре. Дело было так: в феврале в гости к нему пришел приятель, отставной полковник и воронежский помещик Тимофей Времев. Они сыграли в карты и гость сильно проигрался, но платить отказался. Тогда Алябьев дал ему пощечину. Тот поспешно собрал вещи и уехал из Москвы в деревню, где вскоре умер от апоплексического удара.

После медицинского освидетельствования Времева похоронили, но вскоре появились слухи об его убийстве, поэтому тело выкопали и еще раз освидетельствовали. Параллельно шло следствие — Алябьева и других его гостей арестовали.

Дело передавали из одного ведомства в другое. За это время успел смениться царь: Александр I скончался в Таганроге в декабре 1825-го и на престол взошел его брат Николай I.

Версия об убийстве не подтвердилась. Было также доказано, что Времев умер не из-за побоев. Но Алябьева все равно осудили — за "допущение запрещенной игры, пьянство и побои". В январе 1828 года его приговорили к лишению чина, знаков отличия и дворянства и сослали в Сибирь. Услышав это, композитор упал в обморок.

За время процесса у Алябьева сильно упало зрение. Пострадали и материальные дела: ему пришлось продать часть своих владений. При этом он продолжал заниматься музыкой. Он добился, что в его камере поставили фортепьяно. "Соловей" был написан именно там.

Человек, не вставший на колени

В Тобольске, куда был доставлен композитор, его обязали "предать церковному покаянию". Оно должно было совершаться публично: Алябьеву необходимо было вставать на колени перед алтарем, креститься, касаться лбом пола и читать молитвы.

"Гордый Алябьев не пожелал отбивать поклоны, тогда московский Синод предписал заключить его в монастырь, где монахи должны были наблюдать за неукоснительным соблюдением приговора суда. Однако они добились не больших успехов, чем миряне", — рассказывал норвежский путешественник К. Хансте.

Он отзывался о композиторе как о "надменном и высокомерном человеке, которого не удалось поставить на колени".

В ссылке Алябьев организовал симфонический оркестр и часто выступал как дирижер и пианист. Сочинение культовой музыки и руководство церковным хором в итоге расположили к нему церковное начальство. Алябьев также смог подружиться с местными чиновниками и военными.

Пока композитор был в ссылке, в Москве и в Санкт-Петербурге шли пьесы с его музыкой. Правда, это были старые сочинения. Часть его новых композиций не выходила за пределы Тобольска, а вот романсы распространялись по всей стране. Люди начали называть его "северным певцом".

Все годы ссылки Алябьев мечтал вернуться в Москву. Царь игнорировал многочисленные ходатайства его родственников. И только когда здоровье композитора совсем испортилось (это был 1832 год), царь смилостивился и дал разрешение на отправку того на лечение на Кавказ. В жизни Алябьева началась новая глава, но в Москву он смог вернуться лишь через 11 лет.

Виктория Сальникова