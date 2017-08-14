Форум изобразительных искусств "Золотой Витязь" открылся в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Славянский форум изобразительных искусств "Золотой Витязь" в восьмой раз открылся в Московском музее современного искусства в понедельник, он будет проходить на нескольких площадках Москвы до 8 октября, сообщил ТАСС президент мероприятия, первый заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ Николай Бурляев.

В рамках форума зрителям будут представлены живопись, графика и скульптура профессиональных художников из России, Болгарии и Черногории. Организаторами заявлены творческие встречи, в том числе с заслуженным художником России Сергеем Сюхиным, руководителем фонда "Фрески Руси" Екатериной Даниловой, художником из Черногории Миленко Янятовичем.

"Сегодня мы открываем VIII Славянский форум изобразительных искусств "Золотой Витязь", основная цель которого - отстаивать традиционное реалистическое искусство. Наш девиз - "За нравственные идеалы. За возвышение души человека", - сказал Николай Бурляев, отметив, что форум проходит в эпоху ожесточенной борьбы традиционного искусства с современным.

"Задача форума - в очередной раз напомнить, что мы не должны предавать и забывать истинное искусство, подменяя его такими понятиями, как современное или актуальное искусство", - подчеркнул Бурляев.

Первый этап VIII Славянского форума изобразительных искусств "Золотой Витязь" открыла выставка архангельского художника Сергея Сюхина "Врата памяти". Экспозиция, посвященная истории, быту и людям Русского Севера, пройдет с 14 августа по 5 сентября в Московском музее современного искусства.

Завершится мероприятие тремя выставочными проектами, которые пройдут с 5 сентября по 8 октября 2017 года в Академии гражданской защиты МЧС России. "Золотой Витязь" проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства культуры РФ, Института культуры МЧС России и администраций регионов РФ.