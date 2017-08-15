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Пресс-конференция, посвященная всероссийской акции "Ночь кино". Видеотрансляция

Культура
15 августа, 14:07 UTC+3

Деятели культуры рассказали о мероприятиях, которые состоятся 26-27 августа

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Заместитель директора Департамента государственной поддержки кинематографии Галина Строчкова, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

Заместитель директора Департамента государственной поддержки кинематографии Галина Строчкова, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь кино", которая состоится 26-27 августа. О московских и российских событиях программы рассказали заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, кинорежиссер и сценарист Борис Хлебников, генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко и генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов.

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