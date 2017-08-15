СМИ: съемки фильма "Миссия: невыполнима 6" могут отложить из-за травмы Тома Круза

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ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Актер Том Круз во время съемок в Лондоне шестой части приключенческого боевика "Миссия: невыполнима" сломал две кости голеностопного сустава. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.
"Том получил серьезное повреждение, понадобятся месяцы, чтобы он восстановился. Он является крупнейшей звездой фильма и все вращается вокруг него. У руководства картины нет иного выбора, кроме как отложить съемки", - цитирует издание источника, близкого к съемочному процессу.
По данным газеты, в связи с лечением актера съемки фильма могут быть приостановлены на четыре месяца.
Новостной ресурс TMZ опубликовал в воскресенье видеозапись, на кадрах которой видно, как Круз выполнял каскадерский трюк, при осуществлении которого он должен был с разбега прыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего здания. Однако 55-летний актер не рассчитал траекторию прыжка и сильно ударился о край крыши, успев при этом зацепиться за нее руками. После того, как ему удалось встать на ноги, он сразу же начал сильно хромать.
Выход на экраны фильма "Миссия: невыполнима 6" (Mission: Impossible 6) запланирован на июнь 2018 года. Предыдущая часть киносаги - "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation) - вышла в прокат в 2015 году, собрав почти $700 млн.
"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков, пока состоящая из пяти частей, снятых в период с 1996 по 2015 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета - история агента Итана Ханта, роль которого во всех картинах исполнил Круз.