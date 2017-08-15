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Режиссер Николай Лебедев возглавит жюри шестого Забайкальского кинофестиваля

Культура
15 августа, 4:31 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 15, августа. /ТАСС

Судьями основного конкурса также станут актриса театра и кино Мария Миронова, продюсер и режиссер Изабель Фоше, кинорежиссер и педагог Се Фэй

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ЧИТА, 15 августа. /ТАСС/. Российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев станет председателем жюри шестого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 14 по 17 сентября, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Председателем жюри VI ЗМКФ станет Николай Лебедев. Судьями основного конкурса также станут актриса театра и кино Мария Миронова, дистрибьютор, продюсер и режиссер Изабель Фоше (Великобритания), кинорежиссер и педагог Се Фэй (Китай). Им предстоит определить победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий", - сказали в пресс-службе.

Основную конкурсную программу шестого ЗМКФ составят восемь фильмов 2016 - 2017 годов производства из России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. Они связаны общей идеей взаимопроникновения культурных традиций и развития национальной идентичности в подрастающем поколении.

Николай Лебедев - лауреат государственных премий РФ, обладатель многих фестивальных наград. Среди его работ такие фильмы как "Звезда", "Волкодав", "Легенда №17" и "Экипаж".

ЗМКФ ежегодно проводился в Чите с 2011 по 2015 годы. В 2015 году в Чите фестивальные мероприятия посетили около 20 тыс. человек. В феврале прошлого года стало известно, что проведение шестого фестиваля перенесено на 2017 год из-за сложной экономической ситуации в стране.

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