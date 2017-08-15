Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеями

Создание морских заповедников позволит не ограничивать промыселСоциальная ответственность 15 августа, 10:45
Новые времена на Елисейских полях: Франция подводит итоги 100 дней нового президентаМеждународная панорама 15 августа, 10:38
Власти Колумбии предоставят работу бывшим повстанцамСоциальная ответственность 15 августа, 10:34
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведениеСпорт 15 августа, 10:14
Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеямиКультура 15 августа, 10:10
IT в здравоохранении Подмосковья: медкарта в смартфоне и микрочипы, курсирующие по телуОбщество 15 августа, 10:07
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору АлябьевуКультура 15 августа, 10:00
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаваторНовости Урала 15 августа, 9:54
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсийПроисшествия 15 августа, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минкультуры России определило первые города, территории которых будут реставрироваться в рамках программы по созданию городов-музеев. Об этом в интервью ТАСС сообщил замминистра культуры РФ Олег Рыжков.
"В качестве пилотных проектов, в которых будет создаваться комфортная среда для жизни с учетом всех требований по сохранению пространства, мы выбрали Выборг, Гороховец и Крапивну. На сегодняшний день в этих городах сложились наиболее благоприятные условия для реализации нашего подхода", - сказал Рыжков.
Объясняя выбор именно этих городов, замминистра отметил их хорошую сохранность и культурный потенциал.
"Выборг - наш фасад, который смотрит на запад, в сторону Финляндии и Скандинавии. Экономический эффект от создания правильной среды в этом городе проявится быстрей, в том числе и за счет туристов. Крапивна - небольшой русский город рядом с Ясной Поляной. Интересен тем, что сохранился он практически в том виде, каким и был в начале ХХ века", - сказал замминистра культуры.
По словам Рыжкова, чтобы построить градостроительное развитие населенного пункта, не обязательно сносить старую застройку, заменяя ее новой. "Мы можем сохранить старое строение, и, опираясь на него, создавать вокруг исторических зданий аутентичную среду. Вспомните Флоренцию - город-музей под открытым небом, в котором прекрасно живут сами итальянцы. Петербург - также яркий пример того, как люди живут в этой красоте, сохраняя ее для себя", - отметил он.
"Нам досталось богатейшее наследие от предков. И наши малые исторические города могут стать примером создания комфортных пространств для жизни. А турист в них появится автоматически", - сказал собеседник ТАСС.