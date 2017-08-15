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Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеями

Культура
15 августа, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, комментируя выбор, отметил хорошую сохранность и культурный потенциал городов

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Вид на исторический квартал Выборга

Вид на исторический квартал Выборга

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минкультуры России определило первые города, территории которых будут реставрироваться в рамках программы по созданию городов-музеев. Об этом в интервью ТАСС сообщил замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

"В качестве пилотных проектов, в которых будет создаваться комфортная среда для жизни с учетом всех требований по сохранению пространства, мы выбрали Выборг, Гороховец и Крапивну. На сегодняшний день в этих городах сложились наиболее благоприятные условия для реализации нашего подхода", - сказал Рыжков.

Объясняя выбор именно этих городов, замминистра отметил их хорошую сохранность и культурный потенциал.

"Выборг - наш фасад, который смотрит на запад, в сторону Финляндии и Скандинавии. Экономический эффект от создания правильной среды в этом городе проявится быстрей, в том числе и за счет туристов. Крапивна - небольшой русский город рядом с Ясной Поляной. Интересен тем, что сохранился он практически в том виде, каким и был в начале ХХ века", - сказал замминистра культуры.

По словам Рыжкова, чтобы построить градостроительное развитие населенного пункта, не обязательно сносить старую застройку, заменяя ее новой. "Мы можем сохранить старое строение, и, опираясь на него, создавать вокруг исторических зданий аутентичную среду. Вспомните Флоренцию - город-музей под открытым небом, в котором прекрасно живут сами итальянцы. Петербург - также яркий пример того, как люди живут в этой красоте, сохраняя ее для себя", - отметил он.

"Нам досталось богатейшее наследие от предков. И наши малые исторические города могут стать примером создания комфортных пространств для жизни. А турист в них появится автоматически", - сказал собеседник ТАСС.

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