Минкульт: оригинальные бизнес-проекты повысят привлекательность "Архангельского"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Музей-усадьба "Архангельское", который в 2019 году будет отмечать свой 100-летний юбилей, для повышения своей привлекательности должен развивать бизнес на прилегающих территориях, - например, открыть пони-школу. Об этом сказал в интервью ТАСС замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

"Почему бы не навести порядок в деревушке неподалеку, насытив ее бизнесом: открыть на ее территории пони-школу для детей, начать продавать капусту с брендом усадьбы", - сказал Рыжков.

Он отметил, что на сегодняшний день "Архангельское" - претендент номер один на звание грамотного подхода к проекту по восстановлению усадьбы. "Архангельское" - место с большим потенциалом, который необходимо раскрыть. Но к его реставрации нужно подходить очень осторожно", - подчеркнул замминистра культуры.

Он пояснил, что главная ошибка тех, кто приступает к реставрации загородной усадьбы, заключается в том, что все реставрационные работы начинаются с восстановления главного дома. "Это экономически неэффективно, и результат никогда не будет соответствовать вложениям", - сказал Рыжков. По его словам, усадьба - это не только главный дом, но и парк, система прудов и фонтанов. Правильно начинать восстановление именно с зеленой территории, привлекая к работе население из близлежащих районов.

"Человек приезжает в объект культурного наследия, чтобы получить эмоциональное переживание. Первое впечатление складывается уже с "зоны приема" на входе, который сам по себе может стать генератором дохода, если там разместить, к примеру, сувенирный магазин или кафе", - отметил замминистра.

О музее-усадьбе "Архангельское"

Среди архитекторов, в разные годы строивших "Архангельское" - автор "Манежа" и Большого театра Осип Бове и автор проекта здания ГМИИ им. А. С. Пушкина Роман Клейн. Помимо дворца и регулярного парка, ансамбль, в частности, составляют храм Архангела Михаила XVII века, Театр Гонзага, малый дворец "Каприз", павильоны "Храм-памятник Екатерине II" и "Чайный домик".

В собрание "Архангельского" входят полотна Антониса Ван Дейка, Джованни Батисты Тьеполо, Франсуа Буше, коллекция декоративно-прикладного искусства, скульптура и редкие книги - 16 000 томов русских и западноевропейских изданий XVI - ХIХ веков.

В 2016 году комплексная реставрация музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье была оценена в 4,240 млрд рублей.