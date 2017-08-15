Адвокат: СК отказался участвовать в споре о запрете показа фильма "Матильда"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не стал рассматривать обращение граждан о запрете показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", а также о проверке создателей картины на оскорбление их чувств и экстремизм.

Об этом во вторник сообщила ТАСС адвокат Оксана Михалкина, представляющая интересы заявителей.

"Следственный комитет отказался регистрировать заявление о проверке сообщения о преступлениях по статьям 148 и 282 УК РФ ("Оскорбление религиозных чувств верующих", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), ссылаясь на отсутствие в нем данных, свидетельствующих о наличии признаков данных преступлений. Кроме того сообщается, что обращение о запрете демонстрации фильма СК направил для рассмотрения по существу в прокуратуру по месту жительства заявителя, в данном случае в прокуратуру Камчатского края", - сказала адвокат.

Ранее сотни православных из различных регионов РФ обратились через электронную приемную в Генпрокуратуру и СК с требованием запретить демонстрацию фильма, а также привлечь создателей "Матильды" к уголовной ответственности. Заявления были направлены ведомством в региональные управления СК по месту жительства заявителей без регистрации их в книге сообщений и жалоб.

"Сегодня к нам пришел первый ответ из регионального СК, остальные, видимо, будут аналогичными. Считаю, что Следственным комитетом грубо нарушен порядок рассмотрения обращений граждан, так как сам гражданин не должен расписывать состав преступления, он должен подтвердиться или не подтвердиться в ходе проверки, которую СК проводить отказался. Данные действия ведомства будут обжалованы как в прокуратуру, так и в суд", - сказала юрист.

Вместе с тем Михалкина уточнила, что ответа от Генпрокуратуры, куда также были направлены заявления, пока не поступало.

Как отмечается в заявлениях, текст которого есть в распоряжении ТАСС, создатели фильма сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. Заявители также утверждают, что выход фильма в широкий прокат будет означать распространение ложной и порочной информации о лицах, которых особо почитают православные верующие в России.

Скандал вокруг "Матильды"

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся спором между режиссером и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II в фиьме исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.