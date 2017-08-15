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Продюсер "Салют-7" оценил потери от переноса проката фильма примерно в 50 млн рублей

Культура
15 августа, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Сергей Сельянов не исключил, что в будущем году картина может попасть на суд российского отборочного комитета как возможный претендент на "Оскар"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Перенос проката фильма "Салют-7" с апреля на октябрь приведет к потерям примерно в 48 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС продюсер картины Сергей Сельянов.

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Фильм "Салют-7" о спасении советской орбитальной станции, главные роли в котором исполнили актеры Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, первоначально должен был выйти на экраны в апреле этого года, ко Дню космонавтики. Однако приоритет в прокате был отдан другому отечественному фильму о космонавтах - "Время первых" с Евгением Мироновым и Константином Хабенским.

"Возврат денег отодвинулся где-то на полгода. Фильм стоит, включая 3D версию, порядка 480 млн рублей. Получается, [потери] около 10% от этой суммы", - рассказал Сельянов.

Картина режиссера Клима Шипенко основана на реальных событиях. В феврале 1985 года связь с пустующей уже полгода станцией "Салют-7" прервалась. Неконтролируемое движение станции, потеря высоты ставили под угрозу не только жизни людей, но и репутацию советской космонавтики. После трехмесячной подготовки в июне к станции отправился экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на переоборудованном под эти цели космическом корабле "Союз Т-13". Полет к станции "Салют-7" до сих пор остается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики.

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По словам Сельянова, картина откроет фестиваль "Короче", который в этом году отмечает пятилетний юбилей. А официальная премьера фильма запланирована на 4 октября 2017 года - к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Как ожидается, первыми в Государственном Кремлевском дворце увидят фильм космонавты, в числе которых прототипы главных героев - Джанибеков и Савиных.

Продюсер не исключил, что в будущем году "Салют-7" может попасть на суд российского отборочного комитета как возможный претендент на "Оскар". "Может быть, в следующем году мы и предложим нашей оскаровской комиссии, но в этом году нет, не планируем. У нас картина "Аритмия" Бориса Хлебникова будет претендовать в этом году, а "Салют-7" не будем, отложим на год", - сказал собеседник ТАСС.

О фестивале

Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет с 18 по 20 августа в Калининграде. Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран.

Возглавляет жюри продюсер, основатель студии "Профит", Игорь Толстунов. В жюри этого года также вошли: режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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