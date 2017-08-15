Минкультуры рассчитывает привлечь к акции "Ночь кино" не менее 600 тыс. зрителей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России рассчитывает привлечь к всероссийской акции "Ночь кино" не менее 600 тыс. зрителей. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель директора департамента кинематографии ведомства Галина Строчкова.

По ее словам, в акции 26-27 августа по всей стране будет задействовано 2,517 тыс. площадок. В мероприятиях примут участие кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки города.

Главной столичной площадкой "Ночи кино" станет внутренний двор Музея Москвы, в котором соорудят киноконцертный зал под открытым небом. Здесь в память о актере Алексее Баталове покажут фильм "Летят журавли".

26 августа состоятся предпремьерные показы российских фильмов "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Гоголь. Начало" Егора Баранова и "Про любовь. Только для взрослых" Нигины Сайфуллаевой.

27 августа легендарные режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся с гостями встречи секретами создания анимационных фильмов.

В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть шедевры киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние десять лет.