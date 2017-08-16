Пресс-конференция Джорджа Р. Р. Мартина. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Санкт-Петербург - Москва, посвященная литературным и телевизионным проектам Джорджа Р. Р. Мартина, автора цикла "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу сериала "Игра престолов".

О выходе сборника исторических хроник о прошлом Вестероса, работе над сценариями к телевизионным проектам, а также участии в Петербургской фантастической ассамблее рассказывают сам писатель, его агент Крис Лоттс, заместитель гендиректора издательской группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова и организаторы "Петербургской фантастической ассамблеи" Василий Владимирский и Елена Бойцова.