Пресс-конференция Джорджа Р. Р. Мартина. Видеотрансляция

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Санкт-Петербург - Москва, посвященная литературным и телевизионным проектам Джорджа Р. Р. Мартина, автора цикла "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу сериала "Игра престолов".
О выходе сборника исторических хроник о прошлом Вестероса, работе над сценариями к телевизионным проектам, а также участии в Петербургской фантастической ассамблее рассказывают сам писатель, его агент Крис Лоттс, заместитель гендиректора издательской группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова и организаторы "Петербургской фантастической ассамблеи" Василий Владимирский и Елена Бойцова.