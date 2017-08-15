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Участники ВЭФ-2017 увидят балет "Спящая красавица" и научатся промывать золото

Культура
15 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Для участников форума также будет открыт фестиваль "Улица Дальнего Востока", где будет представлен экономический и культурный потенциал девяти регионов

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, будет включать в себя концерты вокального коллектива "Хор Турецкого", ансамбля под управлением российского альтиста и дирижера Юрия Башмета, а также балет "Спящая красавица". Об этом сообщает сегодня оргкомитет форума.

"На все дни проведения форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета и балет "Спящая красавица", - говорится в сообщении.

В рамках ВЭФ 6 сентября на городской площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке состоится открытый концерт Хора Турецкого, 7 сентября - выступление индийской музыкальной группы Indian Ocean, а 8 сентября - Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.

Для участников форума также будет открыт фестиваль "Улица Дальнего Востока", где будет представлен экономический и культурный потенциал девяти регионов Дальнего Востока. В рамках фестиваля, как сказано в его программе, предусмотрено множество мероприятий, таких как состязания в традиционных якутских видах спорта, мастер- классы по национальным ремеслам народов крайнего севера - например резьбе по кости, а также даже обучение желающих ручной промывке золота с помощью лотка.

Участникам форума предложат посетить краевые музеи - Приморскую государственную картинную галерею, учебно- научный музей Дальневосточного федерального университета.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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