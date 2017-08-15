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На Киностудии Горького начались съемки римейка фильма "Подкидыш"

Культура
15 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Главные роли в картине исполнят Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Рената Пиотровски, Юрий Назаров, Марат Абдрахимов, Игорь Фомин и Юлия Топольницкая

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Здание Киностудии им. М. Горького

Здание Киностудии им. М. Горького

© Юрий Машков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Съемки фильма "Подкидыш" - ремейка советской картины с Фаиной Раневской - начались на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киностудии.

"Производство семейной комедии "Подкидыш" началось на Киностудии Горького", - отметили в пресс-службе, добавив, что в новой картине "будут содержаться отсылки к одноименному советской ленте 1940 года с Фаиной Раневской, однако новый фильм является полностью самостоятельной историей с оригинальными персонажами и сюжетом".

Сценарий картины написали писатели Марина и Сергей Дяченко. В "Подкидыше" главные роли исполнят Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Рената Пиотровски, Юрий Назаров, Марат Абдрахимов, Игорь Фомин и актриса из клипа группы Ленинград "Лабутены" Юлия Топольницкая.

Как отмечают на студии, "Подкидыш" - это семейный фильм о приключениях потерявшейся девочки в Москве.

"Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему, - пояснили в пресс-службе . - Это история о ребенке и современной Москве, рассказанная на языке нынешнего поколения и продолжающая традиции доброго отечественного кино".

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