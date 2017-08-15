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Музей современного искусства "Гараж" раздаст гранты молодым художникам

Культура
15 августа, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В 2017-2018 годах программа музея включает стипендии для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" открыл прием заявок на стипендии для молодых российских художников на 2017-2018 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В 2017-2018 годах стипендиальная программа музея "Гараж" включает стипендии для художников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства. Также художники старше 18 лет смогут претендовать на специальный грант международного проекта Signet Land Art, предполагающий создание ленд-арт-объекта (ленд-арт - искусство, которое выходит за пределы музеев и галерей, вживается в природу и составляет законченную композицию с тем местом, где оно существует - прим. ТАСС) для парка им. Горького", - говорится в пресс-релизе музея.

Стипендиаты программы должны представить свое творчество в различных направлениях современного искусства: видео-арт, фотография, перформанс, живопись, стрит-арт. Приоритетными качествами при отборе кандидата являются неординарность мышления, работа с новыми материалами и формами, убедительность и логика художественных решений.

Срок подачи заявок - до 1 октября. Победителей, которых выберет жюри экспертов в области современного искусства, ждет ежемесячная стипендия в размере 30 тыс. рублей в течение года.

Первая в России грантовая программа поддержки молодых художников была учреждена музеем "Гараж" в 2012 году. Задача программы - обеспечить молодым авторам финансовую независимость для развития профессиональных навыков.

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