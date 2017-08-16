Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин считает, что убийство героев - это единственный путь заставить читателей по-настоящему бояться и переживать за героев. Об этом он сообщил журналистам в среду в Петербургском РИЦ ТАСС.

"Когда герой в опасности, я хочу, чтобы читатель испытывал настоящий ужас, страх, боялся, что он может не выбраться. Я думаю, единственный путь - это убить внезапно кого-нибудь важного. Тогда они знают, что это реально, что в книге может произойти что угодно... Поэтому я убил Неда Старка", - сказал он, отметив, что смерть Старка была запланирована с первых страниц, чтобы его дети могли выйти на первый план.

Мартин добавил, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать.

"Я написал книгу, которую я сам хотел бы прочитать. Когда я еще был подростком, я не любил книги, которые предсказуемы. Там нет никакой реальной опасности, а я хотел читать книги, которые бы пугали, завораживали, производили впечатление", - добавил он.

Новый сериал по миру Вестероса

Новый сериал, который канал HBO планирует снять по миру Вестероса из цикла "Песнь льда и пламени" (сериал "Игра Престолов"), не будет рассказывать об истории Дунка и Эгга, рассказал ТАСС Мартин.

Тест "Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов" Пройти тест

Ранее СМИ сообщали, что после завершения "Игры престолов" канал планирует снять новый сериал по этой вселенной. Среди возможных для экранизации книг называли приквел к "Песне льда и пламени" - "Повести о Дунке и Эгге".

"Этого не случится. На HBO будет другое шоу… В настоящее время нет планов на телевизионные серии по "Повести о Дунке и Эгге", - сказал он.

При этом Мартин намерен продолжить работу над этим циклом.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле этого года. Предполагается, что всего будет снято восемь сезонов.