Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Американский писатель, автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин считает, что убийство героев - это единственный путь заставить читателей по-настоящему бояться и переживать за героев. Об этом он сообщил журналистам в среду в Петербургском РИЦ ТАСС.
"Когда герой в опасности, я хочу, чтобы читатель испытывал настоящий ужас, страх, боялся, что он может не выбраться. Я думаю, единственный путь - это убить внезапно кого-нибудь важного. Тогда они знают, что это реально, что в книге может произойти что угодно... Поэтому я убил Неда Старка", - сказал он, отметив, что смерть Старка была запланирована с первых страниц, чтобы его дети могли выйти на первый план.
Мартин добавил, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать.
"Я написал книгу, которую я сам хотел бы прочитать. Когда я еще был подростком, я не любил книги, которые предсказуемы. Там нет никакой реальной опасности, а я хотел читать книги, которые бы пугали, завораживали, производили впечатление", - добавил он.
Новый сериал, который канал HBO планирует снять по миру Вестероса из цикла "Песнь льда и пламени" (сериал "Игра Престолов"), не будет рассказывать об истории Дунка и Эгга, рассказал ТАСС Мартин.
"Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов"
Ранее СМИ сообщали, что после завершения "Игры престолов" канал планирует снять новый сериал по этой вселенной. Среди возможных для экранизации книг называли приквел к "Песне льда и пламени" - "Повести о Дунке и Эгге".
"Этого не случится. На HBO будет другое шоу… В настоящее время нет планов на телевизионные серии по "Повести о Дунке и Эгге", - сказал он.
При этом Мартин намерен продолжить работу над этим циклом.
Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле этого года. Предполагается, что всего будет снято восемь сезонов.