Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умерла народная артистка РСФСР Кира Головко

Культура
16 августа, 13:36 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Прощание с актрисой пройдет 18 августа в портретном фойе МХТ имени Чехова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кира Головко (в центре)

Кира Головко (в центре)

© Людмила Пахомова/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Старейшая актриса Московского Художественного театра имени Чехова, народная артистка РСФСР Кира Головко скончалась в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"Кира Николаевна умерла в ночь на среду", - сказала собеседница агентства. По ее словам, прощание с актрисой состоится в пятницу, 18 августа в портретном фойе МХТ имени Чехова. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Смотрите также
Кира Головко на съемках фильма "Война и мир", 1963 год

Биография народной артистки РСФСР Киры Головко

По поводу года рождения Киры Головко всегда возникала путаница, которую поясняла сама актриса. "Я родилась в 1919 году, а по паспорту в 1918, - рассказывала Головко. - А всему виной - школа. Когда я закончила четыре класса, в пятый меня не брали - мол, не доросла еще. И мама просто в метрике исправила цифру "9" на "8", прибавив мне один год".

Более 50 ролей в спектаклях, признанных классикой

Кира Головко была принята во вспомогательный состав труппы Московского Художественного театра в 1938 году, где служила до 1950 года и знала еще отцов-основателей театра. Когда была совсем юной, то написала письмо Станиславскому. Ответа не получила, зато много лет спустя обнаружила собственное послание в Музее МХАТа - с подчеркнутыми Константином Сергеевичем строчками. А вот под началом Немировича-Данченко ей привелось работать.

Всего на счету Киры Головко более 50 ролей в спектаклях, признанных классикой отечественной сцены. Это - "На дне", "Царь Федор Иоаннович", "Анна Каренина", "Три сестры", "Мария Стюарт", "Тартюф", "Кабала святош", "Московский хор", "Лес".

Лишь однажды Головко "изменила" родной труппе - в 1950 году вместе с мужем, адмиралом Арсением Головко, уехала в командировку в Калининград, но и там с профессией не рассталась - служила в местном драмтеатре. В 1957 году Головко вернулась во МХАТ, чтобы больше с ним не расставаться. Она также занималась преподавательской деятельностью в Школе-студии МХАТ. Среди ее учеников - Наталья Егорова, Борис Невзоров, Николай Караченцов.

Киру Головко не обошел своим вниманием и кинематограф. Она снялась более чем в 20 фильмах, в числе которых такие популярные, как "Глинка", "Первоклассница", "Председатель", "На всю оставшуюся жизнь...".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Головко, Кира Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
2
ФСБ: граница России с Казахстаном по озеру в Сладкое не изменится
3
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
4
Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область
5
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
6
DM: рядом с лондонским аэропортом Саутенд прогремел взрыв
7
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
Темы дня
Новости партнеров
Реклама