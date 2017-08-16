Умерла народная артистка РСФСР Кира Головко

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Старейшая актриса Московского Художественного театра имени Чехова, народная артистка РСФСР Кира Головко скончалась в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"Кира Николаевна умерла в ночь на среду", - сказала собеседница агентства. По ее словам, прощание с актрисой состоится в пятницу, 18 августа в портретном фойе МХТ имени Чехова. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

По поводу года рождения Киры Головко всегда возникала путаница, которую поясняла сама актриса. "Я родилась в 1919 году, а по паспорту в 1918, - рассказывала Головко. - А всему виной - школа. Когда я закончила четыре класса, в пятый меня не брали - мол, не доросла еще. И мама просто в метрике исправила цифру "9" на "8", прибавив мне один год".

Более 50 ролей в спектаклях, признанных классикой

Кира Головко была принята во вспомогательный состав труппы Московского Художественного театра в 1938 году, где служила до 1950 года и знала еще отцов-основателей театра. Когда была совсем юной, то написала письмо Станиславскому. Ответа не получила, зато много лет спустя обнаружила собственное послание в Музее МХАТа - с подчеркнутыми Константином Сергеевичем строчками. А вот под началом Немировича-Данченко ей привелось работать.

Всего на счету Киры Головко более 50 ролей в спектаклях, признанных классикой отечественной сцены. Это - "На дне", "Царь Федор Иоаннович", "Анна Каренина", "Три сестры", "Мария Стюарт", "Тартюф", "Кабала святош", "Московский хор", "Лес".

Лишь однажды Головко "изменила" родной труппе - в 1950 году вместе с мужем, адмиралом Арсением Головко, уехала в командировку в Калининград, но и там с профессией не рассталась - служила в местном драмтеатре. В 1957 году Головко вернулась во МХАТ, чтобы больше с ним не расставаться. Она также занималась преподавательской деятельностью в Школе-студии МХАТ. Среди ее учеников - Наталья Егорова, Борис Невзоров, Николай Караченцов.

Киру Головко не обошел своим вниманием и кинематограф. Она снялась более чем в 20 фильмах, в числе которых такие популярные, как "Глинка", "Первоклассница", "Председатель", "На всю оставшуюся жизнь...".