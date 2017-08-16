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Джордж Мартин признался, что опасается спойлеров к "Игре престолов"

Культура
16 августа, 13:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, августа. /ТАСС

Писатель рассказал, что утечка данных о сериале не повлияла на его работу, так как "пять сезонов эти сценарии были всем известны, все кто хотел прочитать книжки, мог прочитать их"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Джордж Мартин, автор серии книг "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов", признался, что опасается раскрытия информации о содержании сериала.

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"Сейчас случается, что в сериалах что-то появляется раньше, чем в книгах. Да, в каком-то смысле [боюсь "спойлеров"], но, с другой стороны, фанаты телесериала в течение пяти лет говорили, что мои книги - это "спойлеры" сериала", - сказал он в интервью ТАСС.

Организаторы его визита в Россию пояснили, что он занят работой над книгой и пока не успевает смотреть новый сезон.

Писатель также рассказал, что утечка данных о сериале не повлияла на его работу. "Целых пять сезонов эти сценарии были всем известны, все кто хотел прочитать книжки, мог прочитать их, - сказал Мартин. - На мою работу эта утечка никак не повлияет".

31 июля стало известно о похищении злоумышленниками информации о предстоящих сериях "Игры престолов", сюжеты двух серий были выложены в интернет. В телесети подтвердили взлом, заявив, что хакеры получили доступ к "коммерческой информации", не уточнив к какой именно.

Ранее издание The Variety сообщило о том, что HBO наняли фирму-подрядчика, чтобы обнаруживать и удалять ссылки на скачивание похищенного контента из поисковой системы компании Google .

Сериал канала HBO  "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле этого года.

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