Источник: умерла Вера Глаголева

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кинематографических кругах.
"Да, это, к сожалению, правда", - сказал собеседник агентства. Официально в Союзе кинематографистов и в Гильдии актеров России не стали комментировать эту информацию.
Глаголева - актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина. Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и других. Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах.
В 2011 году Глаголева получила звание "Народная артистка России".