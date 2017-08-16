Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщили ТАСС в среду в Гильдии актеров России.

"Мы можем подтвердить эту информацию официально", - заявили в Гильдии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Глаголева скончалась в США, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.