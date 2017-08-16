Михаил Боярский назвал смерть Веры Глаголевой потрясением для всех

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Смерть Веры Глаголевой потрясла всех актеров и любителей российского кинематографа, заявил в беседе с ТАСС народный артист России Михаил Боярский.

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Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

"Это очень печальное событие, которое потрясет всех актеров, всех любителей кинематографа, потому что она была ярким героем в нашем кинематографе", - сказал Боярский, добавив, что сообщение о смерти коллеги "ошарашило" его.

Актер с теплом вспомнил совместную с Глаголевой работу над сериалом "Зал ожидания". "Встреча с ней была очень приятной, потому что работать с таким партнером - наслаждение. Она очень мягкий, тонкий человек, и в то же время у нее был такой замечательный стержень большого профессионала как актрисы и будущего режиссера", - отметил он.

По словам Боярского, он следил за ее режиссерской работой, "которая была на высоком уровне". "Я ожидал от нее еще больше интересных работ, поскольку смотрел ее последние фильмы, это было очень здорово", - вспомнил актер.