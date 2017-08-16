Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: СБУ подготовила документы на запрет въезда рэперу Басте

Культура
16 августа, 17:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Как сообщил источник в службе безопасности Украины, решение связано с посещением исполнителем Крыма

Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Вакуленко (Баста)

Василий Вакуленко (Баста)

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документы, необходимые для запрета въезда в страну российскому рэп-исполнителю Басте (Василий Вакуленко). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".

Смотрите также

Певице Бьянке отказано во въезде на Украину

Основателю "Агаты Кристи" Вадиму Самойлову запретили въезд на Украину

Актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

"Компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину [Басте] ", - заявили в ведомстве.

При этом в документе отмечается, что все еще "продолжаются мероприятия по документальному оформлению" решения в порядке, предусмотренном законодательством страны.

В комментарии агентству "Украинские новости" источник в СБУ сообщил, что решение связано с посещением Бастой Крыма. За визит на полуостров музыкант также числится в черном списке украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Баста - российский рэп-исполнитель, режиссер и продюсер. Является совладельцем продюсерского центра Gazgolder. Музыкант пользуется большой популярностью в России, на Украине и других станах СНГ.

1 декабря 2017 года в Киеве запланирован концерт Басты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
2
Дочь Глаголевой попросила СМИ не тревожить их семью
3
Умерла народная артистка РСФСР Кира Головко
4
Биография Веры Глаголевой
5
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
6
Источник: умерла Вера Глаголева
7
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама