СМИ: СБУ подготовила документы на запрет въезда рэперу Басте

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документы, необходимые для запрета въезда в страну российскому рэп-исполнителю Басте (Василий Вакуленко). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".

"Компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину [Басте] ", - заявили в ведомстве.

При этом в документе отмечается, что все еще "продолжаются мероприятия по документальному оформлению" решения в порядке, предусмотренном законодательством страны.

В комментарии агентству "Украинские новости" источник в СБУ сообщил, что решение связано с посещением Бастой Крыма. За визит на полуостров музыкант также числится в черном списке украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Баста - российский рэп-исполнитель, режиссер и продюсер. Является совладельцем продюсерского центра Gazgolder. Музыкант пользуется большой популярностью в России, на Украине и других станах СНГ.

1 декабря 2017 года в Киеве запланирован концерт Басты.